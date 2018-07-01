Главный тренер сборной Мексики рассчитывает на хорошее судейство в матче с Бразилией

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио заявил, что рассчитывает на хорошее судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бразилии. Встреча состоится завтра в Самаре.

- Надеюсь на хорошее судейство завтра во имя fair play, не хочу никого критиковать, дискриминировать, - приводит РИА Новости слова Осорио. - Мы должны просто концентрироваться на игре.

Он также признался, что не удивлен присутствием значительного количества мексиканских болельщиков в России.

- Меня не удивляет сколько фанатов ездит за нами. Мы провели при своих болельщиках здесь фактически три "домашних" игры. Но, думаю, следующий матч будет немного другим, будут нейтральные болельщики, будет достаточно фанатов сборной Бразилии, - сказал Осорио.

Все о чемпионате мира по футболу-2018