Главный тренер Саудовской Аравии: "Игроки команды получили развитие за пять месяцев, что провели в испанской лиге"

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци заявил, что игроки команды, которые выступали за испанские клубы во второй половине сезона-2017/2018, добились большого прогресса.

В январе девять саудовских игроков отправились в бесплатные аренды в испанские клубы, чтобы повысить свой уровень перед чемпионатом мира. Трое из девяти футболистов играли в высшем дивизионе и на троих провели на поле 33 минуты за шесть месяцев.

- Это было абсолютно правильно, несмотря на то, что они почти не играли в клубах и получили игровую практику только здесь, - цитирует ТАСС Пицци. - Мы видим, что они получили развитие за последние пять месяцев, что провели в испанской лиге. Надеюсь, что этот опыт может быть повторен, а другие игроки могут к ним присоединиться не только в испанской, но и в других лигах.

Саудовцы проиграли два матча группового этапа (России 0:5 и Уругваю 0:1) и лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

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