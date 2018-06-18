Главный тренер Панамы о матче с Бельгией: "Сегодня мы многому научились"

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес после матча чемпионата мира против Бельгии (0:3) заявил, что команда получила большой опыт.

- Думаю, что у нас есть основа, которую нужно удержать. Мы будем играть с еще одним серьезным соперником, Англией. Сегодня мы многому научились, - приводит "Р-Спорт" слова Гомеса. - С самого начала сегодня нужно было быть спокойными, и против англичан нужно очень хорошо постараться. Матч будет жестким. Мы постараемся восстановиться, чтобы выглядеть достойно.

Матч против англичан панамцы проведут 24 июня в Нижнем Новгороде. Также их ждет встреча с Тунисом 26 июня в Саранске.