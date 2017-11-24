Глава AFA: "Аргентине нужно в будущем скопировать российские стадионы"

Глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия отметил, что был удивлен качеством подготовки России к проведению чемпионата мира-2018. Чиновник побывал в нашей стране вместе со сборной Аргентины, которая в Москве обыграла Россию в товарищеском матче (1:0), а в Краснодаре проиграла Нигерии (2:4).

- Стадионы "Лужники" и "Краснодар" очень современные, - приводит ТАСС слова Тапии. - Пожалуй, это то, что нам нужно скопировать в будущем, потому что в них есть все, что должно быть у стадиона для того, чтобы принимать футболистов и болельщиков. В Краснодаре мы играли на стадионе, по сравнению с которым аргентинские площадки отстали на очень много лет. Там есть вещи, которые нам действительно еще не приходилось видеть ни на одном чемпионате мира.



Я был удивлен, потому что практически вся инфраструктура, стадионы, штабы уже готовы. Я не сомневаюсь, что Россия хорошо проведет чемпионат.





