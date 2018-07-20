Гинтарас Стауче: "Про Черчесова придумывают всякие небылицы"

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче - о главном тренере команды Станиславе Черчесове.

– Самый жесткий поступок Черчесова?

– Жесткий? Медиа придумывают про него всякие небылицы. То, что про Саламыча в последнее время пишут, чаще всего, не соответствует действительности. Надеюсь, чемпионат мира многое в этом смысле изменит.

– Вы играли с Черчесовым. Какой он был?

– Очень сильный вратарь. Вместе тренировались, учился у него даже, что-то для себя брал. А самое главное – он настоящий профессионал. Что тогда, что сейчас. Отдавался на тренировках на 150 процентов. Жил футболом, показывал, как надо делать свою работу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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