04:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гинтарас Стауче: "Про Черчесова придумывают всякие небылицы"


Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче - о главном тренере команды Станиславе Черчесове.

– Самый жесткий поступок Черчесова?

– Жесткий? Медиа придумывают про него всякие небылицы. То, что про Саламыча в последнее время пишут, чаще всего, не соответствует действительности. Надеюсь, чемпионат мира многое в этом смысле изменит.

– Вы играли с Черчесовым. Какой он был?

– Очень сильный вратарь. Вместе тренировались, учился у него даже, что-то для себя брал. А самое главное – он настоящий профессионал. Что тогда, что сейчас. Отдавался на тренировках на 150 процентов. Жил футболом, показывал, как надо делать свою работу. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полная версия интервью - здесь.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/kak-rossiya-gotovilas-k-penalti-s-ispaniey-i-horvatiey-1436818/

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