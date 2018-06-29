Гэри Кэйхилл: "В матче 1/8 финала Англия - Колумбия фаворита не будет"

Защитник сборной Англии Гэри Кэйхилл после поражения от Бельгии​ в матче чемпионата мира-2018 (0:1) отметил, что англичане хотели победить. Также он добавил, что в 1/8 финала против Колумбии фаворита не будет.

- Была немного странная игра, потому что до нее люди только и делали, что обсуждали, какое место лучше занять – первое или второе, - цитирует "Р-Спорт" Кэйхилла. - Мы же всегда хотим победить, так что для нас этот вопрос не стоял. Конечно, мы немного разочарованы, у нас были очень хорошие моменты, и мы могли победить. В плей-офф все команды сильные, так что не имеет значения, с кем играть. В матче с Колумбией фаворита не будет, и мы, безусловно, увидим потрясающую игру.

Чем дальше, тем соперники будут еще сложнее. У колумбийцев есть Радамель Фалькао – потрясающий форвард, способный забить в любой момент, Хуан Куадрадо прекрасно себя показывает. Думаю, это неплохо, что у нас будет один лишний день на отдых, потому что завтра мы прилетаем на базу рано утром и пару дней будем восстанавливаться.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ