Гари Линекер: "Канте - лучший игрок ЧМ-2018"

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер считает, что лучший игрока ЧМ-2018 - полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте.

- Для меня Канте - лучший игрок чемпионата мира на данный момент, - цитирует англичанина L’Equipe. - Он игрок не того типа, которых обычно продвигают в звезды. Но с ним Франция играет с 12 футболистами. Его можно считать за двоих. Он везде. Он отлично пасует, может перекрывать линии, отправлять мяч вперед. Н'Голо - один из главных факторов успеха Франции и одна из главных причин, почему французы фавориты финала. Я его большой поклонник.

В финале сборная Франции сыграет со сборной Хорватии.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)