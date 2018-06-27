Гарет Саутгейт: "Был уверен, что Германия выйдет из группы"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт накануне матча третьего тура чемпионата мира против Бельгии в Калининграде поделился впечатлениями от вылета Германии с турнира.

- Конечно, я удивлен. Особенно на фоне того, как они выступали на прошлых турнирах. В частности, на Кубке конфедераций.



Признаться честно, не очень внимательно следил за матчами этой группы, потому что был уверен, что у Германии не будет особых проблем. А вот как вышло... Это ведь первый раз, когда они не прошли групповой турнир? Англии это не касается.



А вообще неудачи Италии, Голландии, теперь Германии говорят о том, что никогда нельзя останавливаться, всегда нужно подтверждать свой уровень, совершенствоваться. Иначе ты рискуешь остаться ни с чем. (Филипп ПАПЕНКОВ)