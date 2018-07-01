Гаджи Гаджиев: "В игре с Испанией Россия может забить два мяча"

Бывший главный тренер "Амкара" и "Анжи", олимпийский чемпион-1988 Гаджи Гаджиев отметил, что в сегодняшнем матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (17.00, Лужники) у нашей национальной команды достаточно ресурсов, чтобы забить пару мячей в быстрых атаках.

- Нельзя сказать, что у меня есть убежденность в нашей победе над Испанией. Однако имеется уверенность, что наши футболисты сыграют на сто процентов своих возможностей и что у нас есть определенный уровень, который позволит претендовать на выход в следующую стадию чемпионата мира, - сказал Гаджиев. - Конечно, соперник выше классом, и нам очень важно организованно обороняться в моменты, когда испанцы будут контролировать мяч. Понятно, что они получат преимущество в этом компоненте, но это не означает, что обязательно создадут много моментов и победят. Необходимо насытить центральную зону, чтобы там не возникало пространства. Россияне могут рассчитывать на стандарты и контратаки, когда соперник будет не успевать возвращаться к своим воротам. В первых матчах нам неплохо удавалось подобное. Хотел бы, чтобы наши ребята сыграли раскрепощенно и на пределе своих возможностей. Это непростая задача.

- Наверняка россиянам придется очень много бегать. Хватил ли сил?

- За это не беспокоюсь. Я посмотрел все матчи нашей сборной, и в физическом плане нет сколько-нибудь серьезных замечаний. Это важно, потому что придется много двигаться без мяча. Думаю, что ребята с этим справятся.

- Сборная Испании в своей группе выиграла только у Ирана, при этом в обороне не выглядела безупречно - пропущено пять мячей. Нам надо при малейшей возможности бить по воротам?

- Очень важно, чтобы удары наносились с позиций, откуда реально забить. У испанцев есть свои проблемы, но, думаю, тренеры доходчиво им все объяснили и показали по итогам прошедших матчей. У них действительно не все гладко. Даже Йерро говорил о том, что команде надо делать меньше ошибок. В любом случае, сила этой команды - в игре с мячом, а не без него. Тем не менее, у нас есть достаточно ресурсов, чтобы в быстрых атаках забить пару мячей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)