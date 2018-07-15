Франция - Бельгия: Гризманн вывел французов вперед

Сборная Франции вновь вышла вперед в финальном матче чемпионата мира против Хорватии, который проходит в "Лужниках".

Нападающий Антуан Гризманн реализовал пенальти, назначенный после просмотра ВАР за игру рукой форварда Ивана Перишича в своей штрафной площади.

Отметим, что Гризманн догнал нападающего сборной России Дениса Черышева и бельгийского форварда Ромелу Лукаку в списке бомбардиров ЧМ-2018. Все они забили по 4 мяча.

Все о чемпионате мира по футболу-2018