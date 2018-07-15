18:39 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Франция - Бельгия: Гризманн вывел французов вперед


Сборная Франции вновь вышла вперед в финальном матче чемпионата мира против Хорватии, который проходит в "Лужниках".

Нападающий Антуан Гризманн реализовал пенальти, назначенный после просмотра ВАР за игру рукой форварда Ивана Перишича в своей штрафной площади. 

Отметим, что Гризманн догнал нападающего сборной России Дениса Черышева и бельгийского форварда Ромелу Лукаку в списке бомбардиров ЧМ-2018. Все они забили по 4 мяча. 

Франция - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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