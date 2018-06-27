Финал Мексика - Португалия. В "Симпсонах" нашли предсказание итогов ЧМ-2018

Поклонники мультсериала "Симпсоны" нашли в одной из серий предсказание, чем закончится чемпионат мира по футболу в России, информирует NME.

В 5-м эпизоде 9-го сезона телешоу, повествующем о жизни большой семьи в Спрингфилде, в финале чемпионата мира по футболу встречаются сборные Мексики и Португалии. Год при этом не указан.

По ходу серии в стартовом матче Мексика обыграла Германию со счетом 1:0. И в этом есть сходство с ЧМ-2018, на котором был зафиксирован такой результат.

В эпизоде один из игроков "ацтеков" прыгнул в бассейн с девушками. Такой случай произошел накануне чемпионата мира в России, когда мексиканцы перед вылетом на турнир вызвали к себе женщин легкого поведения.

Зрители отмечают, что Мексика и Португалия действительно показали себя с лучшей стороны во время группового этапа турнира в России. Именно по этой причине есть шанс на то, что предсказание "Симпсонов" сбудется.

Португалия в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет против Уругвая. Мексика проводит последний тур группового раунда сегодня.

Мексика - Швеция: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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