17:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фернандо Йерро: "Зачем вспоминать то, что мы не можем победить хозяев ЧМ?"


Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро на пресс-конференции в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира отметил, что не стоит смотреть в прошлое. В воскресенье состоится матч Испания - Россия

- Испания ни разу не выигрывала у хозяев чемпионатов мира и Европы...

(Перебивает) - Дайте хорошие новости. Статистика и есть для того, чтобы ее нарушать.

- И все-таки скажите об этом.

- Зачем смотреть в зеркало заднего вида? Зачем это вспоминать? Я был игроком, прожил эту жизнь, а теперь думаю о том, что будет завтра в 5 часов. Знаем, что играем против хозяев, у соперника будет огромная поддержка. Но и у Марокко, и у Ирана была поддержка. Зато игру будут смотреть 11 миллионов испанцев.

- Мне сказать племяннику, что вы выиграете?

- Скажите племяннику, что мы будем полностью сфокусированы, и чтобы он не беспокоился - мы выложимся по полной.

Матч Испания - Россия состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники". Начало - 17:00. (Игорь РАБИНЕР)
 

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