Федор Смолов: "С Дзагоевым мне играется комфортно"

Нападающий сборной России Федор Смолов отметил, что ему комфортно играть с Аланом Дзагоевым, который в товарищеском матче с Турцией (1:1) исполнял роль второго форварда. Команда сегодня провела тренировку в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

- Как вам игралось с Дзагоевым, который по сути исполнял роль второго форварда?

- Комфортно. Как и со всеми остальными. Мы с Аланом играем со времен юношеской сборной, его мастерство не вызывает сомнений. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Все о сборной России по футболу //

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России