Федор Кудряшов: "Сказал маме: "Больше никогда не готовь мне макароны по-флотски"

Защитник сборной России и "Рубина" Федор Кудряшов заявил, что достигать успеха в жизни и на футбольном поле ему помогает целеустремленность.

– Мои главные качества – это боеспособность и упертость, – признался Кудряшов в интервью "СЭ". – Умение идти вперед к своей цели, несмотря ни на что. Этому меня еще мой первый тренер Валерий Михайлович учил. Требовал проявлять характер. Везде и всегда.

Он также поделился воспоминаниями о путешествии в Иркутск в составе детской футбольной команды.

– Один раз пробыли там неделю. Запомнилось, что наш тренер взял с собой большую кастрюлю и каждый день на завтрак, обед и ужин готовил макароны по-флотски. Только их! После этого я вернулся домой и сказал: "Мам, пожалуйста, больше НИКОГДА не готовь мне макароны по-флотски", – сказал 31-летний защитник.

В минувшем сезоне Кудряшов провел 7 игр за сборную России и отдал одну голевую передачу.

Россия на предстоящем чемпионате мира сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара) в рамках группового этапа.

Полностью интервью с Кудряшовым читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".

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