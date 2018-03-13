Фабрегас надеется получить вызов в сборную Испании на ЧМ-2018

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас признался, что не потерял надежду сыграть за сборную Испании на чемпионате мира-2018. Хавбек не вызывался в национальную команду после Евро-2016, когда Хулен Лопетеги сменил на посту главного тренера Висенте дель Боске.

- Я не из тех, кто собирается выбрасывать полотенце и сдаваться, - цитирует Goal Фабрегаса. - У меня есть небольшая надежда на то, что каким-то образом меня вызовут на чемпионат мира, хоть я и понимаю, что это сложно. Я уже долгое время не получал никаких вызовов.

В любом случае, я не задумываюсь об этом - я сосредоточен на выступлении за "Челси". Возможно, не будет странно пригласить того, кто впервые сыграл за команду много лет назад. Очевидно, что они (тренеры) знают обо мне. Было бы здорово попасть в состав.

Я сосредоточен на играх за клуб, потому что нельзя вызываться в сборную, если ты действуешь неправильно за команду. Если меня позовут, это будет идеально, если нет - я буду болеть за команду дома.

Напомним, Фабрегас дебютировал за сборную Испании в 2006 году. За это время он принял участие в 110 матчах, забив 15 мячей. Он помог "красной фурии" выиграть два чемпионата Европы (2008, 2012) и чемпионат мира-2010.