18:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фабио Каннаваро: "Раз нет Италии, можно поболеть за Россию!"

Фабио КАННАВАРО. Фото Твиттер Фабио Каннаваро
Фабио КАННАВАРО. Фото Твиттер Фабио Каннаваро
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Корреспондент "СЭ" предложил чемпиону мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро поболеть вместе за Россию. Легендарный защитник не против.

 
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– Очень нравится в Москве, – сказал Каннаваро, который примет участие в жеребьевке. – Ведь это город с историей, традициями, кроме того, очень современный. Люблю такие места!

– Не холодно?

– Хоть я и неаполитанец, чувствую себя на холоде отлично!

– В пятницу вам будет немного грустно, ведь Италии нет на этом празднике.

– Ох, и не только в пятницу. Мне уже две с лишним недели грустно, как и всему итальянскому народу. Для нас это катастрофа остаться без ЧМ.

– Есть идея, Фабио. Почему бы вам не поболеть за Россию?

– Почему бы и нет? Надо же за кого-то болеть. Раз нет Италии, пусть это будет Россия – очень симпатичная команда. Желаю ей удачи!

 
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– Ее удача зависит и от вас. Вытянете нам хороших соперников?

– Ха, ну это не только от меня зависит. Я постараюсь! Но посмотрим, что будет завтра.

– Кто фаворит чемпионата мира?

– Давайте по порядку: Германия, Бразилия, Аргентина. Еще Испания, конечно, и Франция. Вот в кого я верю. Не слишком оригинально, согласен.

– А Бельгия? – вклинился бельгийский коллега.

– Как же без Бельгии! Очень хороший состав. Тоже могут выиграть этот ЧМ. Знаю, ребята воодушевлены. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (5)
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механик39

Видно хорошо заплатили ему раз хочет болеть за нас ,ведь все его друзья живут в Англии ,Германии ,Франции и так далее .

19:40

Thomas_Boy_

За шведов поболей.

19:33

Millwall82

А что касаемо других сборных, я за сб. Франции топил, когда за них Зидан играл, выдающийся был игрок. Такого диспетчера после него и близко не было. Да и когда он играл тоже. Наверное лучший диспетчер в истории футбола.

19:16

баламошка

Ну и молодец.

19:08

Millwall82

Странный был игрок, низкого для центрального защитника роста, но как читал игру. Правда за Реал все же часто привозил.

19:00