Фабио Каннаваро: "Раз нет Италии, можно поболеть за Россию!"

Корреспондент "СЭ" предложил чемпиону мира в составе сборной Италии Фабио Каннаваро поболеть вместе за Россию. Легендарный защитник не против.
– Очень нравится в Москве, – сказал Каннаваро, который примет участие в жеребьевке. – Ведь это город с историей, традициями, кроме того, очень современный. Люблю такие места!
– Не холодно?
– Хоть я и неаполитанец, чувствую себя на холоде отлично!
– В пятницу вам будет немного грустно, ведь Италии нет на этом празднике.
– Ох, и не только в пятницу. Мне уже две с лишним недели грустно, как и всему итальянскому народу. Для нас это катастрофа остаться без ЧМ.
– Есть идея, Фабио. Почему бы вам не поболеть за Россию?
– Почему бы и нет? Надо же за кого-то болеть. Раз нет Италии, пусть это будет Россия – очень симпатичная команда. Желаю ей удачи!
– Ее удача зависит и от вас. Вытянете нам хороших соперников?
– Ха, ну это не только от меня зависит. Я постараюсь! Но посмотрим, что будет завтра.
– Кто фаворит чемпионата мира?
– Давайте по порядку: Германия, Бразилия, Аргентина. Еще Испания, конечно, и Франция. Вот в кого я верю. Не слишком оригинально, согласен.
– А Бельгия? – вклинился бельгийский коллега.
– Как же без Бельгии! Очень хороший состав. Тоже могут выиграть этот ЧМ. Знаю, ребята воодушевлены. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Фабио Каннаваро
механик39
Видно хорошо заплатили ему раз хочет болеть за нас ,ведь все его друзья живут в Англии ,Германии ,Франции и так далее .
19:40
Thomas_Boy_
За шведов поболей.
19:33
Millwall82
А что касаемо других сборных, я за сб. Франции топил, когда за них Зидан играл, выдающийся был игрок. Такого диспетчера после него и близко не было. Да и когда он играл тоже. Наверное лучший диспетчер в истории футбола.
19:16
баламошка
Ну и молодец.
19:08
Millwall82
Странный был игрок, низкого для центрального защитника роста, но как читал игру. Правда за Реал все же часто привозил.
19:00