Эвер Банега: "Гениальный пас на Месси? Это Лео сделал его таким"

Полузащитник сборной Аргентины Эвер Банега в преддверии матча против Франции в 1/8 ЧМ отметил, что играть рядом с Месси – это привилегия.

- Расскажите о своем гениальном голевом пасе на Месси в игре против Нигерии.

- Если говорить о том пасе на Лео, то я просто поднял голову, а уже он сделал его ценным.

- На вашей руке тату рыбы и змеи. Они двигаются вперед, не отступая. Сейчас у вас есть новый шанс на ЧМ пройти дальше 1/8. Месси вам помогает?

- С Месси всегда приятно играть рядом. Мы знаем, что этот человек значит для футбола вообще. С годами он набрался опыта. В последней игре я отдал все и выложился по максимуму.

- Франция будет стараться изолировать Месси. Как вы к этому готовитесь?

- Это происходит во всех наших матчах. Будем стараться отдавать ему пас в правильные моменты. Мы знаем, что Месси был стеснительным, но сейчас он изменился. Вы помните, как в последнем матче он побежал отрабатывать в обороне? Мы все должны играть также. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Встреча 1/8 финала мирового первенства между Францией и Аргентиной состоится 30 июня в Казани.

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