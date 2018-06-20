Эссам Эль-Хадари: "Мы хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение"

45-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари извинился за поражение от России (1:3), которое лишило африканцев шансов на плей-офф чемпионата мира. По его словам, команда хотела добиться максимального результат.

- Мы хотели бы извиниться перед египетским народом за поражение, - цитирует голкипера kingfut.com. - В футболе удача иногда на твоей стороне, иногда – нет. Конечно, ни один игрок или тренер не хочет проигрывать.

Мы хотели победить, потому что это был единственный шанс попасть в плей-офф. Еще раз подчеркну: все наши игроки хотели показать максимум на турнире. Я хотел бы поблагодарить их всех и технический персонал команды.

После 28 лет неучастия в ЧМ мы рассчитывали выступить лучше, поэтому я приношу извинения всем египетским болельщикам.