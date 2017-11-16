Энтони Хадсон: "Перед игрой с Перу было много неприятностей, но мы не используем это как оправдание"

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон посетовал на неприятности, с которыми столкнулась его команда перед ответным стыковым матчем чемпионата мира–2018​ с Перу (0:2). Также он отметил стойкость своих игроков.

- Я всегда очень честен, хотя, вероятно, не должен быть порой таковым, - цитирует New Zeland Herald Хадсона. - Мы сели в самолет, и я спросил у стюардессы, сколько времени лететь до Перу, а она сказала: "Мы не полетим в Перу, мы полетим в Чили!" С тех пор все было невообразимо. Вчера вечером мы не спали из-за фейерверков. Сегодня я подумал, что смогу поспать у бассейна, но в воздухе начали летать реактивные истребители, пилотами которых были люди в футболках сборной Перу. Но ни разу за эти дни здесь, мы не использовали это как оправдание. У нас есть группа игроков, которая оставалась спокойной, несмотря на все это. Мы очень хорошо справились с этим давлением.

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