Енот предсказал победу сборной Египта в матче с Россией

Енот Нафаня, проживающий в иркутском зоологическом саду, прогнозирует победу сборной Египта в матче группового этапа чемпионата мира против России, сообщается на странице зверинца в Фейсбуке. Матч между Россией и Египтом состоится сегодня в 21:00 на стадионе "Санкт-Петербург".

Нафане предложили на выбор две миски с фруктами и флагами обеих сборных. И животное выбрало миску с флагом Египта.

Сборная России выступает в группе А. Ей предстоит встретиться с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)