Экс-глава компании, строящей объект ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде, арестован по подозрению в хищениях

В Москве арестован бывший гендиректор строительной компании "Управление строительством-620" Николай Батырев, сообщает "Коммерсант". Фирма, в частности, занимается возведением станции метро "Стрелка" возле стадиона чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде. По версии следствия, он причастен к хищению как минимум 40 миллионов рублей из 10,4 миллиарда, выделенного на данный проект.

Защита Батырева подала жалобу в Мосгорсуд, но тот оставил обвиняемого в крупном мошенничестве под стражей.

Бывшая компания Батырева, помимо "Стрелки", проводит еще ряд работ в преддверии чемпионата мира-2018.

В рамках выполнения первого контракта с одним из субпорядчиков в 2015 году, по версии московских полицейских, был заключен договор, однако необходимый объем работ тот не выполнил. Тем не менее, несмотря на неисполнение обязательств, 40 миллионов рублей ему были перечислены в полном объеме. Как уточнил один из участников расследования, 40 миллионов были похищены со стройки нижегородского метро путем "двойной оплаты". Эти деньги тогдашнее руководство ООО СК УС-620 перечислило субподрядчику за работы по креплению котлована станции. Однако в действительности эти работы были выполнены другой организацией и за гораздо меньшую сумму.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.