Егор Титов: "Звезд у сборной России нет. Сравните с 2008-м"

Тренер "Енисея", бывший футболист "Спартака" и сборной России Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что сборная России перед чемпионатом мира-2018 слабее той, которая играла на Евро-2008. По его словам, также не в пользу команды говорит отстутсвие официальных матчей перед турниром.

– В чем наша надежда?

– Звезд у нас нет. Сравните с тем, что было в 2008-м: Павлюченко, Аршавин, Жирков, Билялетдинов! Была команда, а Гус сплотил всех, парни играли за тренера. И какое было опытное поколение, какой выбор – Серега Семак, Костя Зырянов, Сергей Игнашевич… Даже Широкова пробовали в линии обороны. Все жили на позитиве. Есть ли сейчас команда? Не знаю. Идет нагнетание, и футболисты постоянно отбиваются от негатива. Мое мнение – два года без официальных матчей это очень плохо. Не то напряжение, уровень сопротивления. Два года команда фактически играла без конкретной цели.

– Вы отпустили усы надежды?

– А что это такое? А, понял. Мне усы не идут, и с усами в моем роду никого не было. Как-то обойдусь без них, а поддерживать команду стану в любом случае. (Сергей ЕГОРОВ)

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