Джон Стоунс: "Матч с Колумбией был одним из самых "грязных". Соперники не уважали судью, давили на него"

Защитник сборной Англии Джон Стоунс заявил, что матч 1/8 финала чемпионата мира против Колумбии (1:1, по пен. 4:3) стал одним из самых "грязных" в его спортивной карьере. Также англичанин поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертьфинала против Швеции (7 июля, Самара).

- Матч против сборной Колумбии был одним из самых "грязных", в которых я принимал участие. Соперники не уважали судью, постоянно давили на него, требовали штрафные и желтые карточки, - цитирует "Р-Спорт" Стоунса. - Разумеется, мы устали после 120 минут игры и серии пенальти, поэтому выходной день после матча был очень кстати. Завтра мы вернемся к тренировкам свежими и как следует подготовимся к четвертьфиналу. Не могу сказать, что шведы более простой соперник, чем колумбийцы. Сборная Швеции - это очень организованная команда. В четвертьфинале чемпионата мира простых соперников просто нет. Глупо было бы рассуждать в таком духе.

Шведы в своем матче 1/8 финала турнира переиграли с минимальным счетом Швейцарию.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)