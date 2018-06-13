Джанни Инфантино: "Россия будет завоевана футболом"

Президент ФИФА Джанни Инфантино во вступительном слове на 68-м конгрессе Международной федерации футбола в Москве отметил, что скоро футбол завоюет весь мир.

– Россия – прекрасная страна, и ее никто не покорял, – заявил Инфантино. – но вскоре она будет завоевана футболом. Начиная с Лужников, футбол завоюет весь мир.

Конгресс ФИФА проходит перед стартом чемпионата мира в Москве. На нем будет выбрана страна-хозяйка ЧМ-2026. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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