Джанни Инфантино: "Рад, что Сорокин избран в совет ФИФА"

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина с избранием в совет организации. Напомним, что выборы состоялись в среду в Женеве. Сорокин был единственным кандидатом на вакантное место в совете от Европы.

– Я очень рад, что Сорокин избран в совет ФИФА, – цитирует ТАСС Инфантино. – Думаю, он также рад, поздравляю его.

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