Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Джанни Инфантино: "Рад, что Сорокин избран в совет ФИФА"


Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина с избранием в совет организации. Напомним, что выборы состоялись в среду в Женеве. Сорокин был единственным кандидатом на вакантное место в совете от Европы.

– Я очень рад, что Сорокин избран в совет ФИФА, – цитирует ТАСС Инфантино. – Думаю, он также рад, поздравляю его.

Виталий Мутко: "Пожелаем удачи Сорокину в ФИФА, пусть вкалывает" //
Алексей Сорокин - об избрании в совет ФИФА: "Это важное событие для России"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4576652

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий