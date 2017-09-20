Виталий Мутко: "Пожелаем удачи Сорокину в ФИФА, пусть вкалывает"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поздравил генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина с избранием в совет ФИФА. Руководитель отметил, что для него это событие не стало сюрпризом.

– Избрание важно со всех точек зрения, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Главное, что место сохранили, это здорово. Пожелаем ему удачи, пусть вкалывает, он умеет работать. Давно говорил, что все, что планировали, то сделали. И такие вопросы сюрпризами не бывают.

Напомним, что выборы состоялись в среду в Женеве. Сорокин был единственным кандидатом на вакантное место в совете от Европы.