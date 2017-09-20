Алексей Сорокин - об избрании в совет ФИФА: "Это важное событие для России"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что его избрание в совет ФИФА важно для страны в преддверии чемпионата мира-2018. Напомним, что выборы состоялись в среду в Женеве. Сорокин был единственным кандидатом на вакантное место в совете от Европы.

– Это событие крайне важное для России в целом, – цитирует ТАСС Сорокина. – Очень важно, что традиция не прервалась, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола, в котором мы состоим с 1947 года. Особую важность это событие приобретает в связи с тем, что Россия является организатором чемпионата мира и мировой футбольной державой, страна очень плотно интегрирована в мировой футбол.