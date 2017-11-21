Джанлуиджи Буффон: "Сыграть за Хорватию как полузащитник - не очень хорошая идея"

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поблагодарил полузащитника "Барселоны" и сборной Хорватии Ивана Ракитича за его слова. Ранее хавбек сказал, что отдал бы голкиперу сове место на чемпионате мира 2018 года. Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть турнира в России.

- Дорогой Иван Ракитич, как голкипер я все еще мог бы сыграть, но сыграть за Хорватию на позиции полузащитника, на твоем месте, было бы не очень хорошей идеей, - написал Буффон в Твиттере. - Говорю это для твоего же блага. Если говорить кроме шуток, то твои слова – уже отличный подарок. Спасибо тебе и Жорди Альбе. Моя футболка ждет вас.