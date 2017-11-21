Иван Ракитич: "Почти готов отдать Буффону свое место на ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Хорватии и "Барселоны" Иван Ракитич в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом" отметил силу соперника и и выразил свое сочувствие вратарю соперника Джанлуиджи Буффону в связи с невыходом на чемпионат мира в России.

– Мы будем играть на потрясающем стадионе в турнире, который нам очень нравится. Мы хорошо справляемся. Команда уверена в себе, – цитирует Ракитича официальный сайт УЕФА. – Наша цель – проходить далеко в каждом турнире. В прошлом сезоне "Ювентус" заслуженно дошел до финала. В этом сезоне команда потеряла несколько очков в чемпионате, но это не значит, что она стала слабее. Постараемся сыграть на максимуме. Мы не хотим останавливаться.

Что касается невыхода сборной Италии на ЧМ-2018 и завершившего международную карьеру Буффона, то я почти готов отдать Джанлуджи свое место в финальной стадии чемпионата. Ведь он многое сделал для футбола, его заслуги невозможно переоценить. Его уважают все. Видеть его плачущим было невыносимо, у меня не было слов. Не верится, что игрок такого уровня не сыграет на чемпионате мира.