Джампьеро Вентура: "Я буду самым большим болельщиком сборной Италии"

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подчеркнул, что будет активно поддерживать национальную команду. Специалист руководил сборной с лета 2016 года. Под его руководством итальянцы впервые не попали в финальную стадию чемпионата мира с 1958 года.

- Последние дни были трудными и грустными, - цитирует ANSA Вентуру. - Я испытываю чувство незавершенности из-за того, что не добрался до финальной стадии чемпионата мира. Работа со сборной придала мне чувство гордости. Я работал со всей серьезностью и отвественностью. У меня не получилось, но я очень благодарен своим игрокам. Победа в футболе - всегда заслуга многих. Поражения, особенно самые болезненные, нельзя объяснить одной причиной. Сейчас я буду самым большим болельщиком сборной Италии. Надеюсь, моему преемнику удастся поднять команду на тот уровень, которого она заслуживает.