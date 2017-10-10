Джампьеро Вентура: "Италия плохо контролирует игру и часто теряет мяч"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после победы над Албанией (1:0) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что его подопечные плохо контролируют игру. По мнению наставника, нужно время, чтобы сделать что-то важное с этой командой.

- Я думаю, что мы сделали еще один небольшой шаг вперед, - заявил Вентура в эфире канала Rai Sport. - Но мы продолжаем плохо контролировать игру и слишком часто теряем мяч. Все моменты, которые были у них, возникали из-за наших ошибок. Рад за ребят, они хорошо работают. Но нам нужно время, чтобы сделать с этой командой что-то важное. У нас есть несколько травмированных игроков. Надеюсь, они вернутся к стыковым матчам. В противном случае может возникнуть проблема. Но у меня была вера, когда люди драматизировали ситуацию. Я и сейчас продолжаю верить.