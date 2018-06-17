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Дзагоев не полетит со сборной России на матч с Египтом

14 июня. Москва. Россия - Саудовская Аравия - 5:0. Алан ДЗАГОЕВ получил травму в середине первого тайма. Фото AFP
14 июня. Москва. Россия - Саудовская Аравия - 5:0. Алан ДЗАГОЕВ получил травму в середине первого тайма. Фото AFP

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев, получивший травму в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравией (5:0), не полетит в Санкт-Петербург на встречу с Египтом, сообщает Твиттер национальной команды. Встреча второго тура группового турнира домашнего турнира состоится на стадионе "Санкт-Петербург" 19 июня.

"Он останется в Москве для продолжения реабилитации, - говорится в сообщении пресс-службы сборной России. - После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации".

Напомним, во встрече с аравийцами Дзагоев вышел на поле в стартовом составе, но был вынужден покинуть поле на 24-й минуте игры. Вместо него на поле вышел Денис Черышев, забивший два мяча и признанный лучшим игроком встречи.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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