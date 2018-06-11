Дмитрий Сычев надеется, что Россия сможет добраться до призовых мест на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что национальная команда должна выйти из группы на чемпионате мира. Сборная России сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

- Я считаю, что у нас хорошие футболисты. И на домашнем чемпионате мира они должны выполнить задачу минимум: выйти из группы и порадовать российских болельщиков, - приводит слова Сычева портал Goal. - Ну, а дальше всё будет зависеть от удачи. Все надеются, что Россия сможет удивить и добраться, в идеале, до призовых мест!

Дмитрий Сычев выступал за сборную России с 2002 по 2010 год. В ее составе он становился бронзовым призером Евро-2008.

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