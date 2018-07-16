Дмитрий Сенников: "Лучший мяч ЧМ-2018 забил француз Павар"

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников считает, что лучший гол чемпионата мира-2018 забит в 1/8 финала турнира Франция – Аргентина (4:3). Отличился француз Бенжамен Павар.

– Назову самым красивым мяч Павара с дальней дистанции в ворота аргентинцев, – сказал Сенников. – Это был сложный момент для удара, потому что мяч прыгал. И высота неудобная. Но защитник "трехцветных" хорошо подстроился и попал в дальнюю девятку. К тому же это был очень важный гол, который помог французам сравнять счет.

– В шорт-лист включены успехи двоих россиян: Черышева, который забил Саудовской Аравии и Хорватии, и Дзюбы, огорчившего Египет.

– Да, Черышев здорово пробил Субашича. К тому же встреча имела огромное значение, 1/4 финала. Это случилось в ее начале при счете 0:0 – значит, концентрация у футболистов была еще высочайшая.

Вообще, на этом чемпионате мира вообще было много красивых голов, но именно с дальней дистанции забивали мало – как раньше это делал Роберто Карлос, например. Кажется, не случилось ни одного мяча с дистанции более тридцати метров. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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