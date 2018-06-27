Дмитрий Булыкин: "Вальяжная Германия едет домой"

Бывший нападающий "Байера" и "Фортуны" Дмитрий Булыкин поделился мнением о провале сборной Германии. Сегодня немцы проиграли команде Кореи в решающем матче групповой стадии чемпионата мира (0:2) и не вышли в плей-офф.

- Если честно, думал, что немцы дожмут корейцев на последних минутах, - сказал Булыкин. - Как это сделали аргентинцы в поединке с нигерийцами. Но команда Лева едет домой с последнего места в группе. Конечно, это позор для них. Думаю, сейчас тренер уйдет в отставку, начнется перестройка.

- В чем главная проблема этой команды?

- Мне кажется, причины провала нужно искать в области психологии. Очень вальяжно вышли против Мексики и проиграли, потом еле-еле победили шведов. Видимо, думали, что все у них прокатит во встрече с Кореей. Одним словом, недонастрой сыграл злую шутку с этой сборной. Вальяжная Германия едет домой.

- Получается, немцы собрались только на один тайм?

- Да. На остальные пять таймов толком не настроились. Ведь, согласитесь, проблем с составом у них нет. Все футболисты очень высокого уровня. Все играют в топ-клубах. В их уровне мастерства сомневаться не приходится. Но они выглядели какими-то потерянными что ли. Отсюда и проблемы в атаке.

- Лев явно ошибся, не вызвав Сане?

- Сейчас тренеру все припомнят, в том числе и Сане. Результат-то ужасный. Многие зададут ему вопрос, почему он принял такое решение.

- А вы какое решение Лева по составу на этом турнире не поняли?

- Ну мы же не знаем, в каком состоянии находятся футболисты. Леву виднее, но, похоже, он ошибся.

- Вам не жаль такую Германию?

- В принципе, достойного футбола они не показывали. Не сумели собраться, как аргентинцы, и забить гол. Напротив - потеряли концентрацию и пропустили два.

- Германия вылетела. Кто теперь станет чемпионом мира?

- У меня много фаворитов. Бельгийцы, французы, хорваты хороши. Еще посмотрим, как Бразилия сыграет с Сербией. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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