Дион Даблин: "Ни Россия, ни Хорватия не заслуживали поражения"

Экс-форвард "Астон Виллы" Дион Даблин - о матче 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия (2:2, по пенальти - 3:4).
- Я думаю, что обе команды не заслуживали поражения. Они отдали все для победы, - цитирует Даблина ВВС. - В плане качества Хорватия была немного лучше, но в серии пенальти это не имеет значения. Хорватия прошла дальше, но я очень сочувствую России.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/