Динияр Билялетдинов: "Россия выиграет у Египта в один мяч"

Бывший полузащитник нашей национальной команды, "Локомотива", "Спартака" и "Эвертона" Динияр Билялетдинов – о предстоящем завтра в Санкт-Петербурге ключевом для России матче группы А, в котором наша команда встретится с Египтом (21.00 по Москве).



- Какие ожидания? – вопрос Билялетдинову.

- 5:0 уже не будет. Наверное, африканцы станут действовать в том же ключе, что и против Уругвая - организовано обороняться и пытаться действовать на контратаках, потому что это стихия Салаха. А что касается прогноза, думаю, мы должны выиграть в один мяч. Нужно все решить именно во второй встрече, и не откладывать вопрос о выходе в 1/8 финала на последний тур. Нервотрепка не нужна.

- Мало кому в Англии и Европе в сезоне-2017/18 удалось закрыть Салаха. У нас получится?

- Мне кажется, здесь такая же история, как с Месси в "Барселоне" и в сборной. Салах в "Ливерпуле" и в национальной команде – два разных человека. В клубе его окружают топ-партнеры, все знают как он открывается, куда ему пасовать. Я не думаю, что в сборной Египта есть такие исполнители, как у красных. Салаху придется действовать по-другому.

- В чем разница между Саудовской Аравией и Египтом, если не считать Салаха?

- В организации игры. Это залог успеха. Если дисбаланс в нападении и защите, если хочешь создавать моменты, но в тоже время у тебя бардак сзади - будешь проигрывать. У Египта с этим на порядок лучше, чем у Саудовской Аравии. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

