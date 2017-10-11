Дидье Дешам: "В сборной Франции хорошая атмосфера"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Белоруссией (2:1) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что игра не получилось простой. По мнению наставника, весь отборочный цикл оказался сложным для французов.

- У нас был сложный отборочный цикл, матч с Белоруссией тоже не был простым, но мы достигли цели, - приводит L`Equipe слова Дешама. - Очень рад за игроков, они этого заслужили. Мы счастливы, хотя я знаю, что это логично и нормально, учитывая качество футболистов, которыми я располагаю. У нас есть хорошая атмосфера, а ведь не всегда бывает так.