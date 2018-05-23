20:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дидье Дешам: "Гризманн сказал, что уладит трансферные вопросы до начала чемпионата мира"


Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что нападающего национальной команды и "Атлетико" Антуана Гризманна не отвлекают слухи о его возможном переходе в "Барселону".

- Эти разговоры его не отвлекают, - цитирует L’Equipe Дешама. - Антуан сказал, что все уладит до начала чемпионата мира. Это его выбор. Мы можем обсудить эту ситуацию с ним и после этого он примет решение.

Слухи о будущем 27-летнего француза на сегодняшний день сильно разнятся. Согласно одним, он согласовал пятилетний контракт с "Барселоной", согласно другим, он останется в "Атлетико".

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