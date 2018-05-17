Денис Глушаков: "Целый день провели в школе тренеров, а потом испытали на себе новые методики". Фото

Полузащитник сборной России Денис Глушаков выложил в соцсеть фото с тренировки с Дмитрием Комбаровым. Оба футболиста находятся в резервном списке команды, которая готовится к ЧМ-2018.

- Целый день провели в школе тренеров, а вечером решили испробовать новые методики тренировочного процесса на себе, - написал хавбек в Инстаграме.

С расширенным составом сборной России вы можете ознакомиться здесь.

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