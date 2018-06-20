Денис Черышев: "Теперь надо обыгрывать Уругвай!"

Полузащитник сборной России Денис Черышев после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1) отметил, что его цель - помогать команде. Также он добавил, что приз лучшего игрока матча с Саудовской Аравии убрал подальше.

– Я на одном уровне с Роналду? Мы на разных уровнях, - признал Черышев. - По голам? Думаю, это ненадолго. Он очень много забивает. А моя цель – прежде всего помогать команде. Буду рад, если забью не я, а кто-то другой. Кто интереснее – Испания или Португалия? Оба соперника сложные, будем готовиться. Теперь надо обыгрывать Уругвай!

Что сделал с призом лучшему игроку матча с Саудовской Аравией? Поставил подальше, чтобы его не видеть. Надо готовиться, потому что иначе, если на чемпионате мира расслабишься, то можешь сразу поехать домой. (Дмитрий СИМОНОВ)

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