Денис Черышев: "Очень расстроились, что не могли продолжить сказку для всей России"

Полузащитник сборной России Денис Черышев после четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 по пен.) отметил, что команде необходимо двигаться дальше, несмотря на поражение. По его словам, игроки расстроились, что не смогли продолжить выступление на турнире.

- Тяжеловато немножко. Очень расстроились, что не могли продолжить сказку для всей страны, - заявил Черчесов в эфире "Первого канала". - Чувствовали поддержку от всех болельщиков. Не получилось выиграть. Команда выложилась на 200 процентов. Серия пенальти... Против Испании удалось выиграть, против Хорватии - нет. Это лотерея, надо двигаться дальше.

Мы верили в команду, в тренера. Когда сыграли с Турцией, говорили, что на чемпионате мира все будет хорошо. Тяжело проигрывать, единственное, что можно сделать, двигаться вперед.

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