Деле Алли сегодня возобновит тренировки в общей группе

Полузащитник сборной Англии Деле Алли возобновит тренировки в общей группе в субботу, информирует пресс-служба ФИФА. Хавбек, скорее всего, не сыграет в стартовом составе команды в матче чемпионата мира с командой Панамы в воскресенье.
В пятницу Алли, получивший повреждение бедра в матче со сборной Туниса (2:1), занимался по индивидуальной программе.
Встреча группы Англия – Панама пройдет в воскресенье в Нижнем Новгороде.
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