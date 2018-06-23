10:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Деле Алли сегодня возобновит тренировки в общей группе


Полузащитник сборной Англии Деле Алли возобновит тренировки в общей группе в субботу, информирует пресс-служба ФИФА. Хавбек, скорее всего, не сыграет в стартовом составе команды в матче чемпионата мира с командой Панамы в воскресенье.

В пятницу Алли, получивший повреждение бедра в матче со сборной Туниса (2:1), занимался по индивидуальной программе.

Встреча группы Англия – Панама пройдет в воскресенье в Нижнем Новгороде.

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