Деле Алли: "Колумбийцы заставили нас попотеть сегодня"

Полузащитник сборной Англии Деле Алли отметил, что матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии получился сложным. Также он добавил, что в 1/4 финала против шведов тоже будет непросто.

- Ключевым моментом стала наша реакция на пропущенный в добавленное к основному время гол, мы показали, что уверены в себе, показали характер, - цитирует "Р-Спорт" Алли. - Колумбийцы заставили нас попотеть сегодня. Выход в четвертьфинал - отличный результат, многие фавориты уже сошли с пути. У шведов крепкая команда, они здорово играют на этом чемпионате мира. Будем готовиться к еще одной тяжелой игре, верим, что можем дойти до финала и победить.

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