Дарио Шимич: "Модрич — лучший игрок мира прямо сейчас"

Бывший защитник "Милана" и сборной Хорватии Дарио Шимич – о капитане нынешней хорватской команды Луке Модриче и готовности футболистов к финалу чемпионата мира.

- В этот самый момент Луку Модрича можно назвать лучшим игроком мира, - заявил Шимич. - Для меня он - точно лучший на этом чемпионате. Он абсолютно заслуживает Золотого мяча. У нас отличные опытный игроки, которые знают, как побеждать – Модрич, Ракитич, Манджукич, Субашич, и они успеют восстановиться. Некоторые уже выигрывали Лигу чемпионов. Осознание того, что им предстоит финал чемпионата мира, всегда будет сидеть у них в голове и сердце, так что дополнительные силы найдутся. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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