Черышев - в списке открытий ЧМ-2018 по версии ФИФА

Нападающий сборной России Денис Черышев вошел в список игроков - открытий чемпионата мира-2018 по версии ФИФА. 27-летний форвард принял участие в 5 матчах турнира и забил 4 гола.

- Черышев засиял на чемпионате мира-2018, его роскошный гол в ворота Хорватии в четвертьфинале турнира - прекрасное тому доказательство, - сообщается на официальном сайте ФИФА.

В список открытий также вошли: Киран Триппьер (Англия), Такаси Инуи (Япония), Каспер Шмайхель (Дания) и Йерри Мина (Колумбия).

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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