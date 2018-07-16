19:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Черышев - в списке открытий ЧМ-2018 по версии ФИФА

Денис ЧЕРЫШЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Денис ЧЕРЫШЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Нападающий сборной России  Денис Черышев вошел в список игроков - открытий чемпионата мира-2018 по версии ФИФА. 27-летний форвард принял участие в 5 матчах турнира и забил 4 гола. 

- Черышев засиял на чемпионате мира-2018, его роскошный гол в ворота Хорватии в четвертьфинале турнира - прекрасное тому доказательство, - сообщается на официальном сайте ФИФА.

В список открытий также вошли: Киран Триппьер (Англия), Такаси Инуи (Япония), Каспер Шмайхель (Дания) и Йерри Мина (Колумбия). 

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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