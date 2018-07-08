Черышев подвел итог выступления сборной на ЧМ цитатой из Библии

Полузащитник сборной России Денис Черышев в Твиттере опубликовал фотографии, сделанные во время матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Кадры сопровождаются цитатой из Первого Послания к Фессалоникийцам: "Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите".

Сборная России впервые в современной истории дошла до четвертьфинал чемпионата мира. На домашнем турнире команда Станислава Черчесова обыграла Саудовскую Аравию (5:0), Египет (3:1) и Испанию (1:1, 4:3 – по пенальти), а также уступила Уругваю (0:3) и Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

Чемпионы наших сердец // Спасибо, парни. Вы – лучшие //

Станислав Черчесов: "Мы заставили страну влюбиться в сборную"

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь