Черчесов составил список кандидатов в сборную на чемпионат мира. И за ними будут следить допинг-офицеры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов составил список футболистов, которые могут поехать на чемпионат мира 2018 года. Как сообщает Телеграм-канал "Мутко против", именно за этими игроками ВАДА установит пристальный надзор.
Всего в список вошли 56 футболистов. В нем оказались защитник "Спартака" Георгий Джикия, который на сборах команды получил травму крестообразных связок, и защитник ЦСКА Василий Березуцкий, приостановивший выступления за национальную команду. Ранее сообщалось, что Черчесов отправил этот список допинг-офицерам.
Полностью список, составленный по клубам, выглядит так:
"Спартак" - вратарь Александр Селихов, защитники Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков, Александр Самедов, Роман Зобнин.
ЦСКА - вратарь Игорь Акинфеев, защитники Виктор Васин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, полузащитник Александр Головин, Алан Дзагоев.
"Зенит" - вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Юрий Жирков, полузащитники Далер Кузяев, Александр Ерохин, нападающие Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный.
"Краснодар" - вратари Станислав Крицюк, Андрей Синицын, защитник Роман Шишкин, полузащитники Олег Шатов, Юрий Газинский, нападающий Федор Смолов.
"Рубин" - вратарь Сослан Джанаев, защитники Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, полузащитники Магомед Оздоев, нападающий Максим Канунников.
"Локомотив" - вратарь Гильерме, полузащитники Владислав Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов.
"Динамо" - защитники Александр Ташаев, Константин Рауш, нападающие Евгений Марков, Кирилл Панченко.
"Ахмат" – защитник Андрей Семенов, полузащитник Антон Швец, нападающий Магомед Митришев.
"Ростов" – полузащитник Павел Могилевец, нападающий Александр Бухаров.
"Урал" – защитник Никита Чернов.
"Арсенал" – нападающий Артем Дзюба.
"Вильярреал" – нападающий Денис Черышев.
"Фенербахче" – защитник Роман Нойштедтер.
Также канал уточняет, что в списке значится вратарь "Брюгге" Владимир Габулов.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
- Ахмат (футбол)
- Александр Бухаров (футбол)
- Георгий Щенников
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- Денис Глушаков
- Владимир Гранат
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Максим Канунников
- Алексей Березуцкий
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Брюгге
- Краснодар
- Владислав Игнатьев
- Вильярреал
- Константин Рауш
- Арсенал Тула
- Денис Черышев
- Магомед Оздоев
- Дмитрий Полоз
- Андрей Синицын
- Олег Шатов
- Антон Заболотный
- Андрей Ещенко
- Кирилл Панченко
- Магомед Митришев
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Александр Головин
- Никита Чернов
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Александр Селихов
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
- Евгений Марков
- Александр Ташаев
- Антон Швец
kislow
Согласен с марк фоссеном. Упрямству Черчесова нет границ. Куда смотрят спортивные руководители, такие как Мутко ? Неужели не понятно, что честь сборной должны отстаивать профессионалы без страха и упрека? А к таким, без сомнения, относится Игорь Денисов. Сборная готовится к выступлению на мировом первенстве, а не к "чемпионату водокачки". Своим поведением Денисов достоин уважения. Учитывая, что игра команды при существующем подборе защитников на чемпионате объективно будет строиться от обороны, Игоря действительно не будет хватать. Ну не вредительство ли это ?
20:00
ValeraK
Жалко Аршавина нет
19:57
марк де фоссен
Красно-желтый конь-А кто на его позиции,скажем,может составить ему конкуренцию? Или нам выступление сборной уже не особо то и важно,главное ,чтобы атмосфера в команде была отличной ?
18:45
марк де фоссен
Для Денисова нет места в командах Черчесова. До чего же упрямый человек стоит во главе нашей сборной!
17:08
Dr. XuMuK
Не вижу никого из Барсы, Баварии, ПСЖ и Тосно. Непорядок!
17:06
Коуч07
А где же Габулов?
16:50
Lars Berger
Где Сычёв?!
16:49
Levbereg
Да братьев берез нужно брать по любому), как бы не прикалывались над ними, но лучше защитников чем Вася точно сейчас нет русских.
16:38
баламошка
Наличие Шишкина в сборной каждый раз меня убивает)
16:35
alex-ls
Дзюба??? :D да не
16:30
баламошка
Кнопка, Овчина, Валерон, Мостовой, Андрей Анчоус из МЮ)
16:21
Джин_SM(v3)
Ну вот, а говорил, что двери открыты для всех!
16:16