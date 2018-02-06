Черчесов составил список кандидатов в сборную на чемпионат мира. И за ними будут следить допинг-офицеры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов составил список футболистов, которые могут поехать на чемпионат мира 2018 года. Как сообщает Телеграм-канал "Мутко против", именно за этими игроками ВАДА установит пристальный надзор.

Всего в список вошли 56 футболистов. В нем оказались защитник "Спартака" Георгий Джикия, который на сборах команды получил травму крестообразных связок, и защитник ЦСКА Василий Березуцкий, приостановивший выступления за национальную команду. Ранее сообщалось, что Черчесов отправил этот список допинг-офицерам.

Полностью список, составленный по клубам, выглядит так:

"Спартак" - вратарь Александр Селихов, защитники Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, полузащитники Денис Глушаков, Александр Самедов, Роман Зобнин.

ЦСКА - вратарь Игорь Акинфеев, защитники Виктор Васин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, полузащитник Александр Головин, Алан Дзагоев.

"Зенит" - вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Юрий Жирков, полузащитники Далер Кузяев, Александр Ерохин, нападающие Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный.

"Краснодар" - вратари Станислав Крицюк, Андрей Синицын, защитник Роман Шишкин, полузащитники Олег Шатов, Юрий Газинский, нападающий Федор Смолов.

"Рубин" - вратарь Сослан Джанаев, защитники Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин, Федор Кудряшов, Владимир Гранат, полузащитники Магомед Оздоев, нападающий Максим Канунников.

"Локомотив" - вратарь Гильерме, полузащитники Владислав Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов.

"Динамо" - защитники Александр Ташаев, Константин Рауш, нападающие Евгений Марков, Кирилл Панченко.

"Ахмат" – защитник Андрей Семенов, полузащитник Антон Швец, нападающий Магомед Митришев.

"Ростов" – полузащитник Павел Могилевец, нападающий Александр Бухаров.

"Урал" – защитник Никита Чернов.

"Арсенал" – нападающий Артем Дзюба.

"Вильярреал" – нападающий Денис Черышев.

"Фенербахче" – защитник Роман Нойштедтер.

Также канал уточняет, что в списке значится вратарь "Брюгге" Владимир Габулов.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.