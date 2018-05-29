Черчесов рассказал, как дела в сборной России у Дзюбы

В преддверии контрольного матча с Австрией, которая состоится в среду в Инсбруке, главный тренер сборной России рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы и других футболистов, имевших проблемы со здоровьем - Алана Дзагоева и Александра Ерохина.

- Как себя чувствует Дзюба? Успеет ли он набрать форму к ЧМ-2018?

- Артем тренируется, обретает форму потихонечку. Видно, что полегче двигается. Делали для него в том числе индивидуальные занятия. То же самое касается Дзагоева. Ерохин пропустил несколько дней и сегодня вышел в общей группе. Как личности, все они чувствуют себя в команде комфортно. Важно, чтобы они вышли на свой уровень, - сказал Черчесов. (Дмитрий СИМОНОВ)

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия – 30 мая 2018 в 21.45