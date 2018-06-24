Черчесов отказался комментировать тему допинга

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне заключительного матча группового турнира чемпионата мира против Уругвая не стал комментировать призывы иностранных чиновников перепроверить национальную команду на допинг.

– Врач сборной Эдуард Безуглов сказал, что ФИФА брала пробы у двух игроков после каждого матча. А были ли какие-то незапланированные дополнительные тесты у сборной России после начала чемпионата?

– Мы говорим о завтрашнем матче. Я не врач, а тренер.

– Мы задавали тот же вопрос и в сборной Англии. Они тоже не ответили.

– Повторяю: мы говорим о завтрашнем матче, а не о медицине. У меня другая специализация. (Игорь РАБИНЕР)

На старте ЧМ-2018 сборная России поочередно обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), досрочно оформив выход в 1/8 финала турнира. Хозяева турнира могут занять итоговое первое место в группе A, если 25 июня в Самаре не проиграют Уругваю.

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Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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